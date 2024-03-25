مشروع لوقف فوري لإطلاق النار بغزة يصوت عليه مجلس الأمن اليوم

وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين مساء اليوم.



وكانت روسيا والصين قد استخدمتا، الجمعة الماضية، حق النقض "الفيتو" على مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي، بشأن غزة، حيث لم يتضمن أي دعوة مباشرة لوقف إطلاق النار، بل يشير إلى دعمه للجهود الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار.



ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من تشرين الاول الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.



وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى نحو 32226 شهيدا، و74518 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.



