حريق في محطة للطاقة في روستوف الروسية وتوقف وحدتي كهرباء

إسلام تايمز (روسيا) - أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية أن وحدتي كهرباء في محطة نوفوتشركاسك للطاقة توقفتا عن العمل بعد اندلاع حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.