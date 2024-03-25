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الاثنين 25 آذار 2024 ساعة 14:35
حريق في محطة للطاقة في روستوف الروسية وتوقف وحدتي كهرباء
واكد الحاكم فاسيلي جولوبيفإنه تم إخماد الحريق في المحطة على الفور دون وقوع إصابات، ولم يذكر سبب الحريق.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1124787
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