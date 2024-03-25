السفيرة الأميركية في بغداد: "داعش" لا يزال يشكل تهديدا للعراق وعمل التحالف لم ينته

وتبعت لرومانوفسكي "يقدر كلانا أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدا هنا. وعلى الرغم من تراجعه كثيرا، فإننا لم ننجز عملنا بشكل أساسي ونريد التأكد من أن القوات العراقية يمكنها مواصلة هزيمة داعش"، مضيفة أن "داعش عدو إرهابي مشترك يجب هزيمته في كل مكان".



وتابعت بالقول إنه "لهذا السبب تشترك الولايات المتحدة والعراق في الالتزام بضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، عبر سبل منها العمل معا لتشكيل مستقبل شراكة أمنية ثنائية قوية بين الولايات المتحدة والعراق".



واكدت رومانوفسكي أن "عمل التحالف سيستغرق بعض الوقت لإنهائه"، في إشارة إلى المحادثات بين واشنطن وبغداد التي بدأت في كانون الثاني، بشأن إنهاء وجود التحالف العسكري في البلاد.