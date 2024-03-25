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الاثنين 25 آذار 2024 ساعة 15:40

تدشين بئر ماء خيري في باكستان تكريما للجندي بوشنل الذي أحرق نفسه لأجل غزة

تدشين بئر ماء خيري في باكستان تكريما للجندي بوشنل الذي أحرق نفسه لأجل غزة
وأوضحت الجمعيتان في بيان مشترك، الاثنين، أن البئر المذكور تم حفره في قرية محبوب شاه بمدينة تشوك قريشي، على بعد حوالي 600 كيلومتر من العاصمة إسلام أباد، بحسب وكالة "الأناضول".

وأضاف البيان أن 100 أسرة ستستفيد من البئر.

وأواخر شباط/ فبراير الفائت، توجه بوشنل نحو مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب بنزينا على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ "الحرية لفلسطين" مرارا وتكرارا، حتى توقف عن التنفس، لتعلن شرطة واشنطن لاحقا مفارقته الحياة.

وقبيل إضرامه النار في نفسه، قال بوشنل أمام مقر السفارة: "سأنظم احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا مقارنة بما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم".

وبوشنل جندي أمريكي عامل يبلغ من العمر 25 عاما، وحاصل على درجة البكالوريوس في هندسة البرمجيات من جامعة "ويسترن جوفرنرز" بولاية يوتا الأمريكية.

ودرس بوشنل أيضا علوم الحاسوب ثم حصل على شهادة "CompTIA Security" للأمن السيبراني في أيلول/ سبتمبر 2020 من جامعة ميريلاند.

ويذكر الحساب الشخصي لبوشنل على موقع "LinkedIn" مشاركته في تلقي تدريب أساسي وفني في القوات الجوية الأمريكية لمدة سبعة أشهر، ومراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمدة عامين.

وكان بوشنل يعمل مهندس "ديف أوبس" في البرمجيات ضمن القوات الجوية الأمريكية، كما أنه عمل أخصائيا في تكنولوجيا المعلومات وتطوير الشبكات في شركة "Paraclete Press" بين عامي 2015- 2017.
رقم : 1124798
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