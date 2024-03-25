وزير الخارجية الأردني: غزة أصبحت مقبرة مفتوحة ليس للأطفال فقط بل للقانون الدولي أيضا

واشار الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في عمّان، الى إن "ملايين الفلسطينيين يواجهون المجاعة ويقتلون بالرصاص"، مؤكدًا أن "قطاع غزة أصبح مقبرة مفتوحة ليس للأطفال فقط بل للقانون الدولي أيضا وتداعيات ذلك مدمرة".



وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، مؤكدًا الاستمرار في التعاون مع الأمم المتحدة لنقف ضد الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الفلسطينيين في قطاع غزة.



كما شدد على ان "اقتحام رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مذبحة إنسانية ويجب أن نمنع ذلك"، لافتا إلى أن "هناك كارثة إنسانية في غزة ولا يوجد ما يبرر ارتكاب المجازر وحرمان الأطفال من الغذاء".