أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 25-3-2024

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إطلاقها رشقة صاروخية في اتجاه مستوطنة "أسدود" في غلاف غزّة، مشيرةً إلى أنّ ذلك يأتي رداً على استهداف الاحتلال للمدنيين.



بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدافها حشود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة، وذلك بقذائف "الهاون" النظامي عيار 60.



وضمن عملية مشتركة، استهدفت كتائب الشهيد أبو علـي مصطفـى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالاشتراك مع سرايا القدس، مستوطنة "بئيري" (شمالي النقب المحتل) برشقة صاروخية.



استهداف "بئيري" جاء رداً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وفق ما أوضحت في بلاغ عسكري نشرته على قناتها على منصة "تلغرام".



وفي وقت سابق، أعلنت القسّام أن مجاهديها تمكنوا من قنص 3 جنود إسرائيليين من قوات الاحتلال المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.



ومن جهتها، أكدت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، استهدافها دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "تاندوم" محققة إصابة مباشر، وذلك في محيط المستشفى.



وأمس، تبنّت القسّام استهداف دبّابة للاحتلال من نوع "ميركافا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105"، شمالي شرقي بيت حانون شمالي القطاع، كما استهدفت دبابة للاحتلال من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" غرب حي تل الهوا في مدينة غزة.



وأعلنت السرايا أنّ مقاوميها اشتبكوا بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادّة للدروع، مع آليات الاحتلال، في شارع الهلال القديم في منطقة المشروع غربي خان يونس جنوبي القطاع.



خسائر الاحتلال

وبمعركتها المستمرة مع قوات الاحتلال، تكبّد المقاومة الفلسطينية "الجيش" الإسرائيلي خسائر في صفوف جنوده وضباطه وآلياته، إذ أقرّ أمس بمقتل جندي خلال المعارك الدائرة في محيط مجمّع الشفاء، كما استهدفت المقاومة دباباته في أكثر من محور قتال.



وعقب ذلك، تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية إلى العدد المرتفع لقتلى "الجيش" الإسرائيلي، في المعارك التي يخوضها مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدةً أنها تعادل حجم لواءٍ في "الجيش".



وقال المعلّق العسكري في القناة الـ"12" الإسرائيلية، نير دفوري، إنّ "جيش" الاحتلال فَقد في هذه الحرب 600 مقاتل، فضلاً عن إصابة 3000 جريح، وهو ما لم يفقده منذ عشرات السنين.