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الاثنين 25 آذار 2024 ساعة 19:07

هكذا عقّب البيت الأبيض على إلغاء نتنياهو زيارة وفده إلى واشنطن

هكذا عقّب البيت الأبيض على إلغاء نتنياهو زيارة وفده إلى واشنطن
وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لم نصوت لصالح القرار واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس. نحن نسد الفجوات المتعلقة بمفاوضات اتفاق تبادل الأسرى لكننا لم نصل إلى اتفاق بعد. لا أعلم ما إذا كان الوفد الإسرائيلي سيأتي إلى واشنطن أم لا وهو سؤال ينبغي توجيهه للإسرائيليين.

وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، كيربي، على أنه "إذا قرر الإسرائيليون عدم القدوم إلى واشنطن بسبب تصويت مجلس الأمن فسنستمر بالتواصل معهم لإيصال آرائنا"، وأضاف "كنا نأمل بمناقشة عملية رفح مع وفد إسرائيل ولكن إذا قرروا عدم القدوم سنناقشها مع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت".

وفي وقت سابق، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن سياسية المنهجية في مجلس الأمن منذ بداية الحرب على قطاع غزة".

وأكدت في بيان لها، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة بسبب تغيّر الموقف الأمريكي"، مضيفة أن "تغير الموقف الأمريكي يضر بجهود الحرب وجهود إطلاق سراح الرهائن.

وتابع البيان أن " فشل أمريكا في استخدام حق النقض خلال تصويت مجلس الأمن تراجع صريح عن موقفها السابق".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق اليوم، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مؤكدا أن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

ويطالب مشروع القرار، بإطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.
رقم : 1124838
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