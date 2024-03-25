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الاثنين 25 آذار 2024 ساعة 19:10

السلطة الفلسطينية ترحب بقرار مجلس الأمن وقف اطلاق النار بغزة

السلطة الفلسطينية ترحب بقرار مجلس الأمن وقف اطلاق النار بغزة
واكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسرا إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والالم.

ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فورا، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري للإفراج عن الاسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجر القسري.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في شهر رمضان.

وفشل مجلس الأمن في تمرير تعديل لمشروع قرار وقف إطلاق النار يتضمن عبارة وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد المجلس الحاجة الملحة لزيادة المساعدات إلى غزة وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إننا نتقدم حثيثا باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى في غزة.

وكان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هدد بأنه سيلغي زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن إذا لم تستخدم حق النقض في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة.
 
رقم : 1124839
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