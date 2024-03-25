الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 آذار 2024 ساعة 20:14

الكيان الاسرائيلي يحذر 4 دول أوروبية والسبب ..

الكيان الاسرائيلي يحذر 4 دول أوروبية والسبب ..
وادعى المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور حياة، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن الالتزام بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يؤدي إلا إلى تعقيد التوصل إلى حل، وزيادة عدم الاستقرار الإقليمي.

من جانبها، أعلنت إسبانيا يوم الجمعة أنها اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وفي رد على ذلك، قال وزير خارجية الإحتلال يسرائيل كاتس في تصريحات صحفية: إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يرسل رسالة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمنظمات الفلسطينية الأخرى، مفادها أن الهجمات ضد الإسرائيليين ستقابل بمبادرات سياسية تُقدم للفلسطينيين.

كما أشار إلى أن الحل لوقف الحرب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية، وأن أي التزام بالاعتراف بدولة فلسطينية سيزيد فقط تعقيد الوضع، ويسهم في زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، ولم يحدد كاتس نوع الحل المطلوب.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن كيان الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 32 ألفا و226 فلسطينيا، وإصابة 74 ألفا و518 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.
رقم : 1124850
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية
25 آذار 2024
إنتل..تكنولوجيا مغمسة بدماء أطفال غزة
إنتل..تكنولوجيا مغمسة بدماء أطفال غزة
25 آذار 2024
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بجريمة مستشفى الشفاء.. ما الأهداف من هذه الجريمة؟
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بجريمة مستشفى الشفاء.. ما الأهداف من هذه الجريمة؟
25 آذار 2024
مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار جديد بشأن قطاع غزة إلى الاثنين المقبل
مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار جديد بشأن قطاع غزة إلى الاثنين المقبل
23 آذار 2024
مستمراً في مجازره.. شهداء وجرحى جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً مأهولاً في رفح
مستمراً في مجازره.. شهداء وجرحى جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً مأهولاً في رفح
23 آذار 2024
الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو
الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو
23 آذار 2024
اللواء رشيد: على الاعداء الا يسعوا لاختبار ارادة وقدرة ايران
اللواء رشيد: على الاعداء الا يسعوا لاختبار ارادة وقدرة ايران
23 آذار 2024
ما هي مؤشرات الفشل الاستراتيجي الإسرائيلي في قطاع غزة؟
ما هي مؤشرات الفشل الاستراتيجي الإسرائيلي في قطاع غزة؟
22 آذار 2024
في الجمعة الثانية من شهر رمضان.. خروج مليوني بصنعاء نصرة لغزة
في الجمعة الثانية من شهر رمضان.. خروج مليوني بصنعاء نصرة لغزة
22 آذار 2024
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة
22 آذار 2024
كيف أفرغت مشاريع ابن سلمان الطموحة جيوب السعودية؟
كيف أفرغت مشاريع ابن سلمان الطموحة جيوب السعودية؟
22 آذار 2024
لليوم الـ 168 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة
لليوم الـ 168 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة
22 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية
إنتل..تكنولوجيا مغمسة بدماء أطفال غزة
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بجريمة مستشفى الشفاء.. ما الأهداف من هذه الجريمة؟
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة