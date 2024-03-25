الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 25 آذار 2024 ساعة 20:20

الخارجية الفلسطينية : وقف إطلاق النار يجب أن يكون دائماً ومستداماً

الخارجية الفلسطينية : وقف إطلاق النار يجب أن يكون دائماً ومستداماً
وأكدت الخارجية في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، أن اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسرا إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم.

ودعت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فورا.

وأشارت إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري على الإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري.

وثمنت خارجية دولة فلسطين مبادرة الدول المنتخبة في مجلس الأمن وعلى رأسهم الشقيقة الجزائر، والإكوادور، وغيانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وجمهورية كوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا، وتقديمها لمشروع قرار يدعو إلى وقف العدوان، وإطلاق النار.

كما أشادت بمواقف الدول المتسقة والمنسجمة مع القانون الدولي بهذا الخصوص، وانضمام روسيا وفرنسا والصين.

وأكدت الخارجية أن الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي لوقف حرب الإبادة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن إنجاح مشروع القرار اليوم هو خطوة صحيحة ولكن بحاجة إلى تطوير على طريق قيام مجلس الأمن الدولي بدوره المناط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
رقم : 1124854
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية
25 آذار 2024
إنتل..تكنولوجيا مغمسة بدماء أطفال غزة
إنتل..تكنولوجيا مغمسة بدماء أطفال غزة
25 آذار 2024
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بجريمة مستشفى الشفاء.. ما الأهداف من هذه الجريمة؟
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بجريمة مستشفى الشفاء.. ما الأهداف من هذه الجريمة؟
25 آذار 2024
مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار جديد بشأن قطاع غزة إلى الاثنين المقبل
مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار جديد بشأن قطاع غزة إلى الاثنين المقبل
23 آذار 2024
مستمراً في مجازره.. شهداء وجرحى جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً مأهولاً في رفح
مستمراً في مجازره.. شهداء وجرحى جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً مأهولاً في رفح
23 آذار 2024
الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو
الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو
23 آذار 2024
اللواء رشيد: على الاعداء الا يسعوا لاختبار ارادة وقدرة ايران
اللواء رشيد: على الاعداء الا يسعوا لاختبار ارادة وقدرة ايران
23 آذار 2024
ما هي مؤشرات الفشل الاستراتيجي الإسرائيلي في قطاع غزة؟
ما هي مؤشرات الفشل الاستراتيجي الإسرائيلي في قطاع غزة؟
22 آذار 2024
في الجمعة الثانية من شهر رمضان.. خروج مليوني بصنعاء نصرة لغزة
في الجمعة الثانية من شهر رمضان.. خروج مليوني بصنعاء نصرة لغزة
22 آذار 2024
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة
22 آذار 2024
كيف أفرغت مشاريع ابن سلمان الطموحة جيوب السعودية؟
كيف أفرغت مشاريع ابن سلمان الطموحة جيوب السعودية؟
22 آذار 2024
لليوم الـ 168 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة
لليوم الـ 168 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة
22 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية
إنتل..تكنولوجيا مغمسة بدماء أطفال غزة
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بجريمة مستشفى الشفاء.. ما الأهداف من هذه الجريمة؟
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة