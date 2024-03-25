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الاثنين 25 آذار 2024 ساعة 20:22

عشائر غزة تتمسك بأجهزة الشرطة وترفض أن تكون بديلا لها

عشائر غزة تتمسك بأجهزة الشرطة وترفض أن تكون بديلا لها
وفي مقابلة مع "عربي21"، أشار المصري إلى أن "العشائر لها علاقات مع نقابات وشخصيات عربية ودولية تدعم القضية الفلسطينية، ولها علاقات مع كافة القوى الوطنية والإسلامية، ومع كل أطياف جماهير الشعب الفلسطيني، وتقف على مسافة واحدة من كل الفلسطينيين على مختلف انتماءاتهم السياسية".

وأشار المفوض العام للهيئة العليا لعشائر وعائلات غزة، إلى أن "محاولات إسرائيل الاتصال بالعشائر من أجل خلق إدارة مدنية بديلة لسلطة حماس في غزة فشلت تماما، وليس هناك أي تواصل اليوم بين العشائر وإسرائيل على الإطلاق".

وأكد أن رفض العشائر لأي تعاون مع الاحتلال دفع الأخير للانتقام من لجان العشائر في شمال قطاع غزة، وارتكب مجازر بحقهم، وقال: "إسرائيل لا تزال تواصل اغتيال واستهداف عدد من منتسبي لجان العشائر انتقاما منهم لعدم تجاوبهم مع الاحتلال، وبعد نجاحهم في إفشال مخططاته الرامية لتشكيل هياكل تخدم مصالحه في شطب القضية الفلسطينية، وهذا يكشف مدى عجز وفشل إسرائيل في ضرب وحدة جبهتنا الداخلية".

وتابع المصري: "نحن كشعب فلسطيني نُحرّم التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي مهما كلّف الثمن وعظمت التضحيات، وإدارة قطاع غزة شأن فلسطيني داخلي بشكل أصيل، ولا يحق لأي طرف -وخاصة الاحتلال الإسرائيلي- التدخل في شؤون إدارة القطاع".

ونفى صحة المزاعم التي انتشرت خلال الأيام السابقة بشأن إعدام مخاتير بعض العائلات على يد الأجهزة الأمنية في غزة، قائلا: "هذه المعلومات تنشرها قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف محاولة خلق الفتنة والبلبلة، وكلها أخبار مفبركة وكاذبة تماما".
رقم : 1124858
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