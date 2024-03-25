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الاثنين 25 آذار 2024 ساعة 21:38

ترامب: على "اسرائيل"إنهاء الحرب على غزة لانها تخسر كثيراً؟!

ترامب: على "اسرائيل"إنهاء الحرب على غزة لانها تخسر كثيراً؟!
وفي لقاء مع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الإثنين 25 مارس/آذار 2024، قال ترامب الذي ترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، إن على "إسرائيل" أن تكون "حذرة"، لأنها "تفقد الكثير من العالم، وتخسر كثيراً من الدعم. عليكم التوقف".

"إسرائيل ارتكبت خطأً كبيراً جداً"
وشدد على أن إطالة أمد الحرب على غزة قد تضر بإسرائيل "بسبب المشاهد القادمة من غزة"، منتقداً نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاطع الاغتيال وقصف المباني في غزة.

وأضاف: "أعتقد أن إسرائيل ارتكبت خطأً كبيراً جداً. أردت الاتصال بـ(إسرائيل) لأقول لها لا تفعل ذلك؛ تلك الصور واللقطات، أعني مشاهد القنابل التي يتم إسقاطها على المباني في غزة".

وتابع: "لقد قلت: أوه! هذه صور فظيعة، إنها صورة سيئة للغاية بالنسبة للعالم. العالم يرى ذلك.. كنت أشاهد كل ليلة، المباني وهي تتساقط على الناس. أود القول إن تلك المشاهد التُقطت من قبل وزارة الدفاع (الإسرائيلية)".

وكان ترامب قد دعا، الشهر الماضي، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى إنهاء الحرب على القطاع بسرعة، وذلك خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز".

وأعرب ترامب عن دعمه لـ"إسرائيل" في الأشهر الأخيرة، لكنه تجنب دعم نتنياهو علناً.
رقم : 1124893
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