عشرات الشهداء في رفح والاحتلال يستهدف غزة وبيت لاهيا بأحزمة نارية

ومع دخول العدوان على غزة يومه الـ172، واصل الاحتلال حصاره واستهدافه لمستشفيات في القطاع، حيث أخرج مستشفى الأمل عن الخدمة، في وقت يواصل عملياته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه لليوم التاسع على التوالي.



وأفاد مصادر صحية في القطاع، بوقوع 15 شهيدا على الأقل، بينهم 4 أطفال، وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يؤوي نازحين شمال رفح جنوبي قطاع غزة.



وسبق أن أفادت مصادر محلية في رفح بسماع دوي انفجار كبير إثر غارة إسرائيلية على المدينة، بالتزامن مع شنّ الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي عنيف شمالي قطاع غزة.



وكان استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي في الحي السعودي غرب رفح.



وشهدت بيت لاهيا شمال قطاع غزة، هجمات بالأحزمة النارية وتقدم للدبابات ونيران مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه أهداف في المدينة.



كما شهدت المناطق الغربية لشمالي غزة، أحزمة نارية من الطيران الحربي الإسرائيلي، ما أسفر عن الرتقاء شهداء وسقوط جرحى، بينهم أطفال ونساء.



وتوغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي في مربع المدارس وسط بيت حانون شمال قطاع غزة.



الى ذلك، أفاد الهلال الأحمر بخروج مستشفى الأمل في خان يونس عن الخدمة بعد إجبار قوات الاحتلال طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه.



ونقلت مصادر رسمية عن الهلال الأحمر قوله، بحسب غير مصدر: تم إخلاء طواقمنا في مستشفى الأمل في خان يونس وعددهم 27 شخصًا، بالإضافة إلى 6 مرضى ومرافقة واحدة، وجثماني شهيدين ارتقيا داخل المستشفى أحدهما الشهيد المتطوع أمير أبو عيشة أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ.



(محدث) إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة



وفجر اليوم الثلاثاء ايضا، اصيب، شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس.



وأفاد الناطق باسم الهلال الأحمر ،احمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لأحد الشبان (27 عاما) بالرصاص الحي بالقدم إلى المستشفى، خلال اقتحام مخيم بلاطة.



وقال المصدر إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس وحاجز بيت فوريك، ترافقها جرافة عسكرية، وسط مداهمة عدد من المنازل في مخيم بلاطة واطلاق نار .



وذكر أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عددا من المباني المحيطة بمخيم بلاطة، ومنطقة الضاحية العليا.



هذا، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، مخلفة 32,333 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74,694 مصابا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم، إضافة لدمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.