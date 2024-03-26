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الثلاثاء 26 آذار 2024 ساعة 13:00

هنية وصل إلى طهران لبحث تطورات العدوان على غزة

هنية وصل إلى طهران لبحث تطورات العدوان على غزة
وبحسب البيان، من المقرر أن يجري رئيس الحركة والوفد المرافق سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع القيادة الإيرانية، بشأن التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الدائرة على غزة، ومجمل المتغيرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية، قد ذكرت أنّ هنية سيلتقي خلال زيارته مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وتأتي زيارة هنية إلى طهران عقب قرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف إطلاق النار في غزّة خلال شهر رمضان، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار"، مع دخول العدوان الإسرائيلي شهره السادس. 
رقم : 1124975
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