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الثلاثاء 26 آذار 2024 ساعة 13:02

حزب الله يستهدف قاعدة "ميرون" وثكنتي "برانيت" و"أفيفيم" بقصف صاروخي

حزب الله يستهدف قاعدة "ميرون" وثكنتي "برانيت" و"أفيفيم" بقصف صاروخي
كما أفادت المقاومة الإسلامية في بيان منفصل بأنّ مجاهديها قصفوا مبنيين في مستوطنة ‏"أفيفيم" يستخدمهما جنود الاحتلال، ردّاً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قرى الجنوب اللبناني.

وأعلنت المقاومة كذلك استهداف قاعدة ‏"ميرون" الجوية بالصواريخ الموجّهة، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

مصدر في جنوب لبنان أفاد بتعرّض قاعدة "ميرون" الجوية الاسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة للاستهداف الصاروخي من لبنان.

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت لاحق، بأنّ صاروخاً أو طائرة مسيّرة أصابت قاعدة "ميرون" الجوية، كما أعلن "الجيش" الإسرائيلي لاحقاً تعرّض قاعدة الرقابة الجوية في جبل "ميرون" لخمسة صواريخ مضادة للدروع. 

وكانت المقاومة الإسلامية قد أعلنت، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف ‏مجاهديها مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في مستوطنة "شوميرا" بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً إصابته مباشرةً.

وأمس الإثنين، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مبنى يستخدمه جنود ‏الاحتلال في مستوطنة "المطلة" بالأسلحة المناسبة، وكذلك استهداف موقع "بركة ‏ريشا" بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في كلا العمليتين.

مراسل الميادين في جنوب لبنان أفاد بانطلاق نيران مباشرة  من لبنان أصابت هدفاً عسكرياً إسرائيلياً مقابل بلدة عيتا الشعب.

وأشار مراسلنا إلى أنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدة مارون الراس.

وفجر اليوم، شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أطراف بلدتي الجبين وطير حرفا، وغارة على أطراف بلدة يارين جنوبي لبنان، 
رقم : 1124976
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