تونس ترحّب بمطالبة مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

اسلام تايمز (تونس)- رحّبت تونس في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الإثنين 25 مارس بمطالبة مجلس الأمن ضمن قراره 2728 (2024) بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزّة.