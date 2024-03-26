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تونس
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الثلاثاء 26 آذار 2024 ساعة 14:04
تونس ترحّب بمطالبة مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
رقم :
1124996
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أميرعبداللهيان يبحث مع هنية آخر مستجدات الحرب على غزة
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