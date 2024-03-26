فنزويلا: 12 مرشحاً يتنافسون في الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو المقبل

المرشحون للانتخابات الرئاسية هم: الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، وخافيير بيرتوتشي، وخوان كارلوس ألفارادو، ومانويل روزاليس، وأنطونيو إيكاري، وخوسيه بريتو، ودانييل سيبايوس، ولويس إدواردو مارتينيز، وكلاوديو فيرمين، وبنيامين راسيو، ولويس راتي، وإنريكي ماركيز.



واختار الحزب الحاكم في فنزويلا الرئيس الحالي نيكولاس مادورو (61 عاماً) في منتصف الشهر الجاري مرشحاً له لولاية ثالثة متتالية في الانتخابات المقبلة، وذلك خلال تصويت للحزب الاشتراكي الموحّد لفنزويلا، وفق ما أعلن ديوسدادو كابيلو، الذي يعدّ الرجل الثاني في الحزب الحاكم.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، قد قال في وقت سابق إنّ بلاده تراجع سياسة العقوبات على فنزويلا، بعدما أيّدت محكمة عليا حظراً يمنع المرشحة الرئاسية ماتشادو (56 عاماً) من تولّي المنصب لمدة 15 عاماً، وذلك بعدما قضت المحكمة بعدم أهلية ماتشادو للترشّح للانتخابات الرئاسية.



وقبل أسبوع، أبلغ مادورو القوات المسلحة الوطنية البوليفارية ومنظمات الاستخبارات ومكافحة التجسس بالبقاء على جاهزيةٍ تامّة، مشيراً إلى أنّ لديه معلومات عن خطط إرهابية لزعزعة استقرار فنزويلا، وذلك خلال برنامجه التلفزيوني "مع مادورو أكثر".



وفي وقت سابق، دان مادورو تلاعب الأميركيين واليمين في البلاد بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، متطرقاً إلى الضغوط الخارجية التي بدأت تظهر للتأثير في الانتخابات المرتقبة.



ورفض الرئيس الفنزويلي الضغوط التي تتعرض لها بلاده قبل الانتخابات قائلاً: "لا للابتزاز، لا للتهديدات، لا للعنف، لا لإمبراطورية أميركا الشمالية"، مشدداً على أهمية الحفاظ على "روح الحوار الدائم والبحث عن التفاهم والدفاع عن السيادة الوطنية والسلام"، فضلاً عن "التأهب والاستعداد الدائمين للدفاع عن الوطن والدستور والشعب".



ولم تعترف عشرات الدول، بينها الولايات المتحدة، بفوز مادورو بولايته الرئاسية الثانية الحالية عام 2018، وفرضت عليه سلسلة من العقوبات.