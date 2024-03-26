جلسة مفتوحة لمجلس الامن يعقدها اليوم حول فلسطين

وسيقدم المنسق الخاص لعملية السلام (التسوية) في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، احاطة لاعضاء المجلس حول الوضع في فلسطين المحتلة بما في ذلك الاستيطان.



وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس القرار 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، ما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، وبرفع جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.



وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غويانا، اليابان، مالطا، كوريا الجنوبية، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا، وحصل على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.