رئيسي يدعو المانحين بالدول الاسلامية للمساهمة في اعادة اعمار غزة

وتطرق الرئيس رئيسي لدى استقباله مساء امس جمعا من المانحین وفاعلي الخير في البلاد الى تطورات غزة واستمرار جرائم وفظاعات الكيان الصهيوني وقال ان النصر سيكون بلا ريب حليفا للشعب الفلسطيني في ظل المقاومة الباسلة لاهالي غزة المقاومين والمظلومين والمقتدرين، وان الهزيمة النكراء سيُمنى بها المجرمون الصهاينة

وقال الرئيس رئيسي خلال اللقاء ان فاعلي الخير هم شركاء استراتيجيين للحكومة التي ترى ان من واجبها تقديم الدعم لهم مشددا على ضرورة تسهيل الأمور لانجاز أعمال الخير.



واوضح رئيسي ان الثقافة الدينية والقرآنية للناس والافادة من سيرة اهل البيت (ع) هي وراء اهتمام المجتمع على نطاق واسع بالشؤون الخيرية ومساعدة المحتاجين والمعوزين في العهود المختلفة.



واشار الى الاداء الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمراكز الخيرية مشددا على ضرورة التمهيد لزيادة المساهمة الشعبية في أعمال الخير وتذليل العقبات التي تعرض مشاركة الجماهير في هذا المجال.