السلطات التركية اعتقلت 147 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"

واشار الى ان "كان أربعون شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية قد أوقفوا الأحد في ثماني مقاطعات".



وأعلن "توقيف ما مجموعه 2919 شخصا في تركيا منذ الأوّل من حزيران و يشتبه بأنهم على علاقة بالتنظيم المتشدّد".



وكشف مصدر أمني تركي لوكالة "فرانس برس"، أن "اثنين من الموقوفين المشتبه بضلوعهم في الهجوم على قاعة حفلات في ضاحية موسكو الجمعة الذي تبنّاه تنظيم "داعش" أقاما في تركيا عدّة أسابيع قبل العودة إلى روسيا بالطائرة في الثاني من آذار".



وأوضح المصدر أنه "تسنّى للشخصين التنقّل بحرية وبلا عوائق بين روسيا وتركيا في غياب مذكّرة توقيف في حقّهما"، مرجّحا أن يكونا "اعتنقا الفكر المتشدّد في روسيا نظرا لإقامتهما القصيرة في تركيا".