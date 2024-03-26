مسؤول أميركي: ما يصل إلى 20 شخصًا في المياه بعد انهيار جسر بالتيمور

انهار جزء من جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور بولاية ماريلاند في أميركا، بعد اصطدام سفينة شحن كبيرة به، فيما سقطت عدة مركبات في الماء وتحاول السلطات إنقاذ سبعة أشخاص على الأقل، وفق وكالة "أسوشيتد برس".



وأعلن متحدث باسم خفر السواحل الأميركي ماثيو ويست، أنّ سفينة شحن اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور بالولايات المتحدة.



وأوضح أنّ سفينة الشحن التي ترفع علم سنغافورة، دالي، اصطدمت بالجسر، وهو جزء من الطريق السريع 695.



وأظهرت منصة MarineTraffic للبيانات البحرية، أن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتحمل نفس الاسم توقفت مباشرة تحت الجسر في وقت مبكر من الثلاثاء. وغادرت السفينة لاحقا إلى كولومبو في سريلانكا، وفقا للموقع.