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الثلاثاء 26 آذار 2024 ساعة 15:37

تجمع قرآني حاشد بطهران تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة

تجمع قرآني حاشد بطهران تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة
وشهدت العاصمة الإيرانية طهران اليوم الثلاثاء منذ الساعة الـ15:30 بالتوقيت المحلي تجمعاً قرآنيا كبيرا منددا بالعدوان الصهيوني الغاشم والمجازر التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة في ملعب آزادي وسط العاصمة وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام).

وتكون برامج مثل تلاوة القرآن الكريم، وترديد الأناشيد، والإنشاد الجماعي، والإضاءة، وتقديم الهدايا الخاصة وأداء البرامج المتنوعة، جزءاً من برامج هذا التجمع القرآني الكبير الداعم للشعب الفلسطيني، كما سيتم توزيع 150 ألف سلة غذائية للصائمين في ختام التجمع.

وتوافد حشد كبير من الإيرانيين إلى ملعب آزادي حاملين الأعلام الفلسطينية.
رقم : 1125032
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