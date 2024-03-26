وتابعت، اليوم الثلاثاء، أنّ امتناع واشنطن عن استخدام "الفيتو" يعكس انتقاداً آخذاً بالتزايد بشأن السياسة الإسرائيلية، في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر.



من جهته، قال رئيس حزب "نوعام" عضو "كنيست" الاحتلال آفي ماعوز: "نحن في أيام مصيرية، الأمم المتحدة والولايات المتحدة اختارتا الوقوف في طريق إسرائيل في حربها"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، على مشروع قرار قدّمته الدول العشر (الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن) يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسبابٍ إنسانية في قطاع غزّة خلال شهر رمضان، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض (الفيتو).



وتتزايد الخلافات بين الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال بشأن الحرب على غزّة. وفي هذا السياق، أظهرت مقابلة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مع شبكة "ABC News" الأميركية "نفاد صبر الرئيس جو بايدن" من رئيس حكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ "النبرة الحازمة والتهديد الضمني" في تصريحات هاريس يعكسان "نقطة تحول" في العلاقات الإسرائيلية – الأميركية.