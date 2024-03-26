الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 آذار 2024 ساعة 15:43

أميرعبداللهيان يبحث مع هنية آخر مستجدات الحرب على غزة

أميرعبداللهيان يبحث مع هنية آخر مستجدات الحرب على غزة
وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على أهالي قطاع غزة والضفة الغربية.

وقد استخدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية طيلة الأشهر الستة من الاعتداءات العسكرية والإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، جميع قدراتها الدبلوماسية لوقف الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة بشكل فوري.

وفي أول زيارة له بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار وقف إطلاق النار في غزة، سافر رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء إلى طهران.

وخلال زيارته لطهران سيلتقى هنية ويجرى محادثات عددا آخر من مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويرى مراقبون سياسيون أن زيارة هنية إلى طهران، بعد يوم واحد من التصديق على قرار وقف النار الفوري في غزة في مجلس الأمن الدولي، تكتسي أهمية قصوى.
رقم : 1125034
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين
السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
26 آذار 2024
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟
26 آذار 2024
كنعاني: قرار وقف اطلاق النار في غزة خطوة ايجابية لكنها غير كافية
كنعاني: قرار وقف اطلاق النار في غزة خطوة ايجابية لكنها غير كافية
26 آذار 2024
قائد الثورة الاسلامية: تأثير الإعلام على العدو أكثر من الصواريخ والمسيرات
قائد الثورة الاسلامية: تأثير الإعلام على العدو أكثر من الصواريخ والمسيرات
26 آذار 2024
عشرات الشهداء في رفح والاحتلال يستهدف غزة وبيت لاهيا بأحزمة نارية
عشرات الشهداء في رفح والاحتلال يستهدف غزة وبيت لاهيا بأحزمة نارية
26 آذار 2024
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
25 آذار 2024
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية
25 آذار 2024
إنتل..تكنولوجيا مغمسة بدماء أطفال غزة
إنتل..تكنولوجيا مغمسة بدماء أطفال غزة
25 آذار 2024
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بجريمة مستشفى الشفاء.. ما الأهداف من هذه الجريمة؟
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بجريمة مستشفى الشفاء.. ما الأهداف من هذه الجريمة؟
25 آذار 2024
مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار جديد بشأن قطاع غزة إلى الاثنين المقبل
مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار جديد بشأن قطاع غزة إلى الاثنين المقبل
23 آذار 2024
مستمراً في مجازره.. شهداء وجرحى جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً مأهولاً في رفح
مستمراً في مجازره.. شهداء وجرحى جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً مأهولاً في رفح
23 آذار 2024
الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو
الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو
23 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟
قائد الثورة الاسلامية: تأثير الإعلام على العدو أكثر من الصواريخ والمسيرات
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية