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الثلاثاء 26 آذار 2024 ساعة 17:09

هذا البلد يعلن شكوكه حول منفذي هجوم 'كروكوس' الإرهابي

هذا البلد يعلن شكوكه حول منفذي هجوم
ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية عن لوكاشينكو، قوله: "لم يتمكنوا من الذهاب إلى بيلاروسيا، والقيمون عليهم (لدينا شكوك حول بعضهم، سأتصل ببوتين وأخبره بشكوكي) فهموا أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى بيلاروسيا لأنه في الدقائق الأولى، كما هو الحال في روسيا، تحول جزء من المنطقة إلى نظام أمني معزز، وكذلك نحن".

وتابع: "لذلك، لم يتمكنوا بأي شكل من الأشكال من دخول بيلاروس. لقد رأوا ذلك. لذلك ابتعدوا وتوجهوا نحو الحدود الأوكرانية الروسية".

وحسب قوله، فإن عملية الاعتقال سارت بشكل جيد للغاية.

وصرح رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأن الإرهابيين المتطرفين كانوا يعدون له.

وأضاف بورتنيكوف، أن الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، وأوضح أن "الهجوم كان يعده إرهابيون متطرفون".

وأكد بورتنيكوف أن "أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا، كانت بحاجة لتنفيذ الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي" من أجل زعزعة الوضع وإثارة الذعر في المجتمع الروسي".

وتابع بورتنيكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوكرانيا كانوا وراء الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي".

وأوضح بورتنيكوف أنه لم يتم التعرف على هوية العميل بعد، وأضاف أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيبذل قصارى جهده لتحديد هوية منظمي الهجوم الإرهابي.

وأشار إلى أن "الإرهابيين خططوا للهروب إلى أوكرانيا، وجهازنا الأمني بذل ما بوسعه لمنع حدوث ذلك".

واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وحسب آخر البيانات الرسمية، قُتل 137 شخصا، بينهم أطفال، حيث لم تصدر بعد البيانات الرسمية النهائية لعدد الضحايا.
رقم : 1125040
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