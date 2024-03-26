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الثلاثاء 26 آذار 2024 ساعة 19:00

السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين

السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين
السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين
وشدد السيد الخامنئي على استمرار الدعم الإيراني لفلسطين، جاء ذلك خلال استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي وصل إلى طهران.

وأضاف "لن تتردد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم فلسطين وغزة، وإن الصبر التاريخي لأهل غزة في مواجهة جرائم ووحشية النظام الصهيوني، الذي يجري بدعم كامل من الغرب، ظاهرة ضخمة شرفت الإسلام حقا وجعلت قضية فلسطين قضية العالم".

وأكد أن قتل أهل غزة والإبادة الجماعية في هذه المنطقة تمس كل صاحب ضمير، وأضاف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتوانى عن دعم قضية فلسطين وشعب فلسطين المظلوم والمقاوم في غزة.

وقيّم آية الله السيد خامنئي دعم الرأي العام الدولي وكذلك الرأي العام في العالم الإسلامي، وخاصة العالم العربي، لشعب غزة بأهمية وقال "إن النشاط الدعائي والإعلامي للمقاومة الفلسطينية كان جيداً جداً ومتقدماً على العدو الصهيوني، وينبغي التحرك في هذا الصدد".

من جانبه، أعرب إسماعيل هنية في هذا اللقاء عن امتنانه لدعم شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقضية الفلسطينية، وخاصة شعب غزة، وقدم تقريرا عن آخر التطورات الميدانية والسياسية في غزة والحرب.

وقال هنية "إن الصبر والمثابرة التي أبداها أهل غزة وقوى المقاومة خلال هذه الأشهر الستة، والتي ترجع إلى إيمانهم الراسخ، قد تسببت في عدم تحقيق العدو الصهيوني لأي من أهدافه الإستراتيجية في حرب غزة".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن عملية "طوفان الأقصى" دمرت أسطورة النظام الصهيوني الذي لا يقهر والآن وبعد 6 أشهر يتكبد العدو الصهيوني خسائر فادحة وآلاف جنود هذا النظام بين قتيل وجريح.

وتابع "حرب غزة هي حرب عالمية والهيئة الحاكمة الأمريكية هي الشريك الرئيسي في جريمة الصهاينة لأنها هي المسؤولة عن قيادة حرب النظام الصهيوني".

وأكد في ختام حديثه لخامنئي: أؤكد لكم أنه رغم كل الهمجية والجرائم والإبادة التي تجري في غزة فإن أهل غزة وقوى المقاومة صامدون بقوة ولن يسمحوا له العدو الصهيوني بتحقيق أهدافه.
 
رقم : 1125060
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