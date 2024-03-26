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الثلاثاء 26 آذار 2024 ساعة 19:47

'اوستن' يدعي بوجوب الإلتزام بالأخلاق والإنسانية!

ووصف اوستن الوضع في غزة بــ"كارثة إنسانيةيزداد سوءا يوم بعد يوم"، مشيرا الى "ارتفاع عدد الشهداء من المدنيين في غزة مقابل قلة المساعدات بشكل لاحظ".

وأضاف أوستن خلال استقباله وزير الحرب الاسرائيلي "الولايات المتحدة لن ترتاح إلى حين عودة جميع الرهائن الإسرائيليين".

وبدوره قال غالانت: "أستهل زيارتي إلى واشنطن كممثل لــ[إسرائيل] وحكومتها-(الغير معترف بها إطلاقا)- وجئت إلى هنا لإيضاح ضرورة تقوية الجيش الإسرائيلي وتقوية [إسرائيل]".وتابع غالانت "سأجري لقائي الأول مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وسوف أوضح له "ضرورة القضاء على حكم حماس وإعادة المختطفين إلى الوطن".

و توهم غالانت بقوله مع "اوستن" القضاء على المقاومة حماس في إشارة لقرب تنفيذ تهديد الإحتلال باجتياح رفح جنوبي قطاع غزة".

هذا وفي اليوم الـ172 للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة سقط عشرات الشهداء في قصف العدوان الصهيوني على محيط مجمع الشفاء ورفح ومخيمات النازحين في المواصي غرب خان يونس.

وميدانيا، أعلن جيش الاحتلال إصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

كما ذكر أن 288 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة.
 
رقم : 1125072
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