النخالة من طهران: فلسطين والمقاومة باقية

وفي كلمته بالحشود قال زياد النخالة: الحمد لله أنكم هنا في طهران وقلبكم في فلسطين، وفي فلسطين أيضا قلوبهم مع طهران دوما.



وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: دائما يجمعنا القران الذي نحتفل به اليوم في شهر رمضان المبارك.



وشدد بالقول: اليوم من وسط المعركة ومن وسط الشهداء ومن وسط البطولة في فلسطين نؤكد لكم أن فلسطين والمقاومة باقية والقران باق في فلسطين.



وأضاف: الذين يقاتلون اليوم ويستشهدون في فلسطين هم أبناء القران وحفظة القرآن من الفتية والرجال والنساء والشيوخ.. هؤلاء هم خريجو مدرسه القران والإسلام والحمد لله صامدون ومستمرون في المقاومة.



وأكد النخالة: لن تنتصر إسرائيل.. سنكسر وسنهزم إسرائيل بالإسلام وبالقران وبدعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني.