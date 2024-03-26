الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 آذار 2024 ساعة 20:27

دمشق تدين العدوان الأمريكي الغاشم على دير الزور

دمشق تدين العدوان الأمريكي الغاشم على دير الزور
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين بسوريا في بيان: سورية تؤكد حقها في الدفاع عن النفس ومحاسبة المعتدي بالوسائل التي ينص عليها القانون الدولي، فلا يمكن أن تنسى من يعتدي على أراضيها ويقترف جرائم بحق شعبها.

وأضافت: لقد نصبت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها شرطياً للعالم تحت ذرائع يدينها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي..

نطلاقاً من ذلك فإنه يتوجب عليها أن تنهي وجودها غير المشروع على الأراضي السورية، ودعمها المفتوح لـ "داعش" وللتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تقوم بتمويلها وتسليحها وتشجيعها على ارتكاب الأعمال الإرهابية مثلما حدث مؤخراً في أماكن معروفة.
رقم : 1125076
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين
السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
26 آذار 2024
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟
26 آذار 2024
كنعاني: قرار وقف اطلاق النار في غزة خطوة ايجابية لكنها غير كافية
كنعاني: قرار وقف اطلاق النار في غزة خطوة ايجابية لكنها غير كافية
26 آذار 2024
قائد الثورة الاسلامية: تأثير الإعلام على العدو أكثر من الصواريخ والمسيرات
قائد الثورة الاسلامية: تأثير الإعلام على العدو أكثر من الصواريخ والمسيرات
26 آذار 2024
عشرات الشهداء في رفح والاحتلال يستهدف غزة وبيت لاهيا بأحزمة نارية
عشرات الشهداء في رفح والاحتلال يستهدف غزة وبيت لاهيا بأحزمة نارية
26 آذار 2024
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
25 آذار 2024
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية
25 آذار 2024
إنتل..تكنولوجيا مغمسة بدماء أطفال غزة
إنتل..تكنولوجيا مغمسة بدماء أطفال غزة
25 آذار 2024
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بجريمة مستشفى الشفاء.. ما الأهداف من هذه الجريمة؟
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بجريمة مستشفى الشفاء.. ما الأهداف من هذه الجريمة؟
25 آذار 2024
مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار جديد بشأن قطاع غزة إلى الاثنين المقبل
مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار جديد بشأن قطاع غزة إلى الاثنين المقبل
23 آذار 2024
مستمراً في مجازره.. شهداء وجرحى جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً مأهولاً في رفح
مستمراً في مجازره.. شهداء وجرحى جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً مأهولاً في رفح
23 آذار 2024
الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو
الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو
23 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟
قائد الثورة الاسلامية: تأثير الإعلام على العدو أكثر من الصواريخ والمسيرات
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية