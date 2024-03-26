أمام سفارته في عمان.. أردنيون ينددون بمجازر الإحتلال في غزة

وقد شهدت العاصمة الأردنية، عمان، تجمعا ضخما قرب سفارة الاحتلال، أمس الاثنين، حيث تجمع الآلاف من الأردنيين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، واحتجاجا على المجازر الصهيونية المتواصلة في القطاع المحاصر.



ولليوم الثاني على التوالي، توافدت سيول بشرية حاشدة، وتجمعت في محيط سفارة الاحتلال الصهيوني في العاصمة عمان، للمطالبة بوقف كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال.



وتميزت المسيرة بالهتافات التي انطلقت من حناجر المتظاهرين معبّرين عن تضامنهم ومؤازرتهم للشعب الفلسطيني، ودعماً للمقاومة التي هتفوا بأسماء قادتها.



وأطلق الآلاف من المشاركين في المظاهرة هتافات تدعم المقاومة الفلسطينية، مثل “حط الطلقة ببيت النار.. واحنا رجالك يا سنوار”، و “هيك علّمنا الياسين.. احمل مصحف مع سكّين”، “هيك علّمنا العيّاش.. احمل مصحف مع رشاش”.



وطالب المشاركون في المظاهرة بفك الحصار عن قطاع غزة، مشدّدين على رفضهم لاستمرار وصول البضائع للاحتلال، بينما الشعب الفلسطيني محاصر.



وتأتي هذه المظاهرات، التي دعت إليها فعاليات دعم المقاومة، في ظل تصاعد المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وتزايد اقتحامات المتطرفين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك.



يذكر أنّ الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، وجه في وقت سابق نداء إلى الشعب الأردني، يحثه فيه على مؤازرة الشعب الفلسطيني ومقاومته، قائلاً:"فأنتم يا أهلنا في الأردن كابوس الاحتلال الذي يخشى تحركه".