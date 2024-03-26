مندوب إيران: ممارسات الصهاينة الإجرامية مثال صارخ للإبادة الجماعية

وأضاف رضا خواه أن: جرائم الكيان الإسرائيلي في مستشفيات الشفاء والمعمداني وناصر واعتداءاته على النساء الفلسطينيات صلفة للغاية وإن جرائم عديدة قد وقعت لم يتم الإعلان عنها بسبب غياب الإعلام.



وتابع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنذ انتصار الثورة الإسلامية وبإيعاز من الإمام الخميني (رض) أقامت اليوم العالمي للقدس الذي يشارك فيه ملايين الإيرانيين في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.



ووجه انتقادا لازدواجية المعايير الغربية إزاء حقوق الإنسان وتساءل: هل أن ملايين الأمهات والأطفال والصحفيين والأطباء الفلسطينيين الذين تشردوا ونزحوا وقتلوا، لا يستحقون تشكيل عدة لجان دولية لتقصي الحقائق؟ وألا يجب أن يتحمل أصحاب الفيتو الغربي وعلى خلفية اختبار أحدث أسلحتهم على إخوتنا الفلسطينيين، المسؤولية؟



وأضاف رضا خواه وهو نائب بمجلس الشورى الاسلامي: إننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدنا دائما على أن السلام مستحيل من دون تحقيق العدالة.