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الثلاثاء 26 آذار 2024 ساعة 20:55

المقاومة اليمنية تنفذ ست عمليات عسكرية بالصواريخ الباليستية

المقاومة اليمنية تنفذ ست عمليات عسكرية بالصواريخ الباليستية
وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوات البحرية والقوة الصاروخية نفذتا أربع عمليات مشتركة على أربع سفن، منها سفينة MAERSK SARATOGA ) ) الأمريكية في خليج عدن، وسفينة ( APL DETROIT) الأمريكية في البحر الأحمر وسفينة (HUANG PU ) البريطانية في البحر الأحمر وسفينة PRETTY LADY ) ) والتي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأشار البيان إلى أن سلاح الجوِّ المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، في حين نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت عدداً من الأهداف الإسرائيلية في منطقة أمِّ الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

وفيما يأتي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وتدشيناً للعامِ العاشرِ من الصمودِ في مواجهةِ العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ ستَّ عملياتٍ عسكريةٍ خلالَ الـ 72 ساعةً الماضية بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ الـمسيَّرةِ، وعلى النحوِ الآتي:

نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ أربعَ عملياتٍ مشتركةٍ على أربعِ سُفُنٍ، منها سفينةُ ( MAERSK SARATOGA ) الأمريكيةُ في خليجِ عدن، وسفينةُ ( APL DETROIT) الأمريكيةُ في البحرِ الأحمرِ وسفينةُ ( HUANG PU ) البريطانيةُ في البحرِ الأحمرِ وسفينةُ ( PRETTY LADY ) والتي كانتْ متجهةً إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

ونفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتينِ في البحرِ الأحمر.

ونفذتِ القوةُ الصاروخيةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً استهدفتْ من خلالِها عدداً من الأهدافِ الإسرائيليةِ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلة.

وقدْ حققتِ العملياتُ العسكريةُ أهدافَها بنجاحٍ بعونِ اللهِ تعالى.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وهي تُهديْ هذهِ العملياتِ العسكريةَ لكافةِ المجاهدينَ في فصائلِ المقاومةِ الفلسطينيةِ في قطاعِ غزةَ لتؤكدُ استمرارَها في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ وتأكيداً على استمرارِ قرارِ منعِ المِلاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وفي المحيطِ الهنديِّ حتى إيقافِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 16 رمضان 1445للهجرة

الموافق للـ26 من مارس 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية
رقم : 1125091
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