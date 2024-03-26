أحدث العناوين :
البنتاغون: أميركا لم تشن ضربات جوية على سوريا الليلة الماضية
الخارجية السورية: أميركا نصبت نفسها شرطياً للعالم تحت ذرائع يدينها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي
السفير الإيراني يوقع سجل التعازي بضحايا حادث 'كروكوس'
المقاومة اليمنية تنفذ ست عمليات عسكرية بالصواريخ الباليستية
مندوب إيران: ممارسات الصهاينة الإجرامية مثال صارخ للإبادة الجماعية
أمام سفارته في عمان.. أردنيون ينددون بمجازر الإحتلال في غزة
تل أبيب تعلن وصول المحادثات مع حماس لطريق مسدود!
دمشق تدين العدوان الأمريكي الغاشم على دير الزور
ميقاتي: سنظل نعمل فوق الحسابات الضيقة والاعتبارات الشخصية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها
النخالة من طهران: فلسطين والمقاومة باقية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
27 March 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
أمریکا
0
الثلاثاء 26 آذار 2024 ساعة 21:10
البنتاغون: أميركا لم تشن ضربات جوية على سوريا الليلة الماضية
واوضحت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين في واشنطن، بانه "لم نشن ضربات جوية على سوريا الليلة الماضية".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1125099
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
26 آذار 2024
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟
26 آذار 2024
كنعاني: قرار وقف اطلاق النار في غزة خطوة ايجابية لكنها غير كافية
26 آذار 2024
قائد الثورة الاسلامية: تأثير الإعلام على العدو أكثر من الصواريخ والمسيرات
26 آذار 2024
عشرات الشهداء في رفح والاحتلال يستهدف غزة وبيت لاهيا بأحزمة نارية
26 آذار 2024
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
25 آذار 2024
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية
25 آذار 2024
إنتل..تكنولوجيا مغمسة بدماء أطفال غزة
25 آذار 2024
الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعترف بجريمة مستشفى الشفاء.. ما الأهداف من هذه الجريمة؟
25 آذار 2024
مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار جديد بشأن قطاع غزة إلى الاثنين المقبل
23 آذار 2024
مستمراً في مجازره.. شهداء وجرحى جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً مأهولاً في رفح
23 آذار 2024
الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو
23 آذار 2024
أحدث العناوين
البنتاغون: أميركا لم تشن ضربات جوية على سوريا الليلة الماضية
الخارجية السورية: أميركا نصبت نفسها شرطياً للعالم تحت ذرائع يدينها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي
السفير الإيراني يوقع سجل التعازي بضحايا حادث 'كروكوس'
المقاومة اليمنية تنفذ ست عمليات عسكرية بالصواريخ الباليستية
مندوب إيران: ممارسات الصهاينة الإجرامية مثال صارخ للإبادة الجماعية
أمام سفارته في عمان.. أردنيون ينددون بمجازر الإحتلال في غزة
تل أبيب تعلن وصول المحادثات مع حماس لطريق مسدود!
دمشق تدين العدوان الأمريكي الغاشم على دير الزور
ميقاتي: سنظل نعمل فوق الحسابات الضيقة والاعتبارات الشخصية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها
النخالة من طهران: فلسطين والمقاومة باقية
'اوستن' يدعي بوجوب الإلتزام بالأخلاق والإنسانية!
خطوط الطيران النمسوية تلغي رحلاتها الخميس والجمعة بسبب اضراب موظفيها
السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين
غارة اسرائيلية على اطراف حديقة مارون الراس وقصف فوسفوري لاطراف مارون الراس وعيترون
زيادة 50 ألف برميل يوميا بإنتاج النفط الإيراني منذ بداية 2024
شيراز تستضيف بطولة آسيا للناشئين لكرة اليد
هذا البلد يعلن شكوكه حول منفذي هجوم 'كروكوس' الإرهابي
هنية: قرار مجلس الأمن، يظهر العزلة غير المسبوقة لكيان الاحتلال
العراق يقترب من إنشاء مفاعلين نوويين!
إيران.. تسريع العمل في بناء الوحدتين 2 و 3 بمحطة بوشهر النووية
الأكثر قراءة
قائد الثورة يؤكد ضرورة توسيع العلاقات مع العالم وتحويل مذكرات التعاون الى اتفاقيات ثنائية
البنتاغون يعلن: الصراع العسكري مع الصين غير مستبعد
الحريري خضع لعملية استبدال لصمام القلب في باريس ويعود بعد أيام إلى مقر إقامته في أبو ظبي
السيد علي فضل الله: لن نستطيع أن نبني وطنًا جامعًا عزيزًا حرًا بغيّر الروح الوحدوية الجامعة
كوشنر يقترح ترحيل الفلسطينيين للنقب أو مصر
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
البيت الابيض أعلن عن حزمة بقيمة 20 مليار دولار لدعم شركة "إنتل" في إنتاج الرقائق الالكترونية
ترامب: الولايات المتحدة يجب أن تمول أنشطة حلف شمال الأطلسي بشكل عادل
غارة إسرائيلية استهدف أحد المنازل في القنطرة في جنوب لبنان
انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلّح في موسكو إلى 40 قتيلًا وأكثر من 100 جريح
كتلة الوفاء للمقاومة: تابعنا تحركات المهتمين بملء الشغور الرئاسي وسنبلغ موقفنا الرسمي بالوقت القريب والمناسب
واشنطن تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن.. وقف إطلاق النار في غزة
7 منها روسية وواحدة فقط أمريكية.. إليكم قائمة أكبر 10 غواصات في العالم
كنعاني: على المجتمع الدولي العمل على تحرير الأمم المتحدة من الارتهان لأمريكا
البنك المركزي التركي يتحرك بشكل مفاجئ ويرفع الفائدة إلى 50%.. وتحسن طفيف لليرة
تعرّف على خريطة إسطنبول الانتخابية.. هكذا تسعى الحكومة والمعارضة للسيطرة على مناطقها وتشكيل مجلسها البلدي
كاميرون يشير إلى الجهة التي تعرقل تدفق المساعدات إلى غزة برا
الأخبار الساخنة
سلام يتوجه إلى القاهرة للمشاركة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الخميس
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
البیان رقم 4 لحرس الثورة: دمرنا مقرات الموساد والإرهابيين بـ 24 صاروخا
إخترنا لکم
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟
قائد الثورة الاسلامية: تأثير الإعلام على العدو أكثر من الصواريخ والمسيرات
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية