البنتاغون: أميركا لم تشن ضربات جوية على سوريا الليلة الماضية

إسلام تايمز (أميركا) - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية |البنتاغون" إن الولايات المتحدة لم تنفذ ضربات جوية في سوريا الليلة الماضية، نافيا تقارير إعلامية رسمية سورية وإيرانية أفادت بأن قوات أميركية قصفت شرق سوريا فجرا.