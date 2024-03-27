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الأربعاء 27 آذار 2024 ساعة 14:02

بريطانيا تتسبب بإقالة متحدث باسم حكومة الاحتلال

بريطانيا تتسبب بإقالة متحدث باسم حكومة الاحتلال
ووفقًا للقناة الـ12 العبرية، فإن خلافا نشب بين ليفي ووزير الخارجية البريطاني بسبب مساعدات غزة، تقدمت على إثره حكومة المملكة المتحدة بشكوى ضد المتحدث باسم حكومة الاحتلال باللغة الإنجليزية.

وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون قد نشر تغريدة عبر منصة إكس، قال فيها: "إن الناس في غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وأعلنت المملكة المتحدة وشركاؤها، إلى جانب الولايات المتحدة، أننا سنفتح ممرًا بحريًا لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة، ونحن نواصل حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لإيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها".

ليرد ليفي على المنشور، قائلاً إنه "لا توجد مشاكل مع عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة"، لتتساءل وزارة الخارجية البريطانية بعدها عن ما إذا كان هذا الرد هو الموقف الرسمي لـ"إسرائيل"، وفق ما ذكرت القناة الـ12.

ويأتي قرار الإقالة بعد أقل من أسبوع من إيقاف ليفي، عن عمله، الأمر الذي تزامن مع تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي أعرب فيها عن أسفه لحقيقة أن "إسرائيل" لديها ندرة في المتحدثين الرسميين باللغة الإنجليزية.
رقم : 1125204
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