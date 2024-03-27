رد فوري من حزب الله علی قصف الاحتلال لبلدة الهبارية

ففي إطار التغطية على فشله في مواجهة صواريخ المقاومة، استهدف الكيان الإسرائيلي فجر اليوم عبر قصف جوي مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية ‎جنوبي لبنان، ما أسفر عن استشهاد سبعة اشخاص. ودان حزب الله العدوان الإسرائيلي بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية ‌‏الإسلامية التابع للجماعة الاسلامية.



وعلى الفور أعلن حزب الله أن ‏العدوان على بلدة الهبارية لن يمر دون رد.



وسرعان ما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونه ومحيطها شمالي فلسطين المحتلة، وتحدثت وسائل اعلام عبرية عن إطلاق رشقة صاروخية كبيرة وقصف عنيف من لبنان باتجاه المستوطنة، واستهداف منزل فيها بشكل مباشر.



كما أعلنت وسائل إعلام سقوط صاروخ في المنطقة الصناعية في كريات شمونه، واندلاع النيران في المكان، وقالت إن فرق إطفاء عملت على إخماد النيران في المباني والمركبات في كريات شمونه جراء القصف الصاروخي العنيف من لبنان.



ولاحقاً أصدر حزب الله بياناً أعلن فيه قصف مستوطنة كريات شمونة وقيادة اللواء سبعمئة وتسعة وستين ‌‏في ثكنة كريات شمونة صباح الأربعاء بعشرات الصواريخ دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ‏ورداً على ‏المجزرة التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي في بلدة الهبارية.‏