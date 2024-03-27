حماس تستنكر استهداف الاحتلال مركزاً لجمعية الإسعاف اللبنانية

وطالبت الحركة، المؤسسات الإنسانية الدولية والحقوقية القيام بدورها في إدانة ومحاسبة الاحتلال باعتباره مجرم حرب.



وقالت الحركة :" هذه الجريمة النكراء تضاف اليوم إلى جرائم العدو في قطاع غزة، الذي حوّل حربه إلى حرب انتقام وإبادة جماعية بحق شعبنا الأبيّ وكافة مقومات حياته".



واستشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون، في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، على مركز للإسعاف في بلدة الهبارية في جنوبي لبنان.



وأفادت مصادر في الدفاع المدني اللبناني، باستشهاد 7 مواطنين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مركز الجمعية الطبية في الهبارية.



