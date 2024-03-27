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الأربعاء 27 آذار 2024 ساعة 14:22

قفزة في تصنيع السيارات التجارية في ايران

قفزة في تصنيع السيارات التجارية في ايران
وتظهر ارقام هذه المنظمة ان انتاج السيارات في ايران بلغ 12 بالمائة العام المضي وهو اعلى من المعدل العالمي. فقد انتجت ايران في هذا العام 124 الفا و 256 سيارة شخصية اكثر من العام الذي سبقه.

وبلغ اجمالي انتاج ايران من السيارات في عام 2022 مليون و 64 الفا و 215 سيارة فيما وصل في عام 2023 الى مليون و 188 الفا و 471 سيارة.

وحسب المنظمة، فان انتاج السيارات التجارية في ايران شهد زيادة قدرها 9 بالمائة في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه ووصل الى مليون و 87 الفا و 295 سيارة.

فقد انتجت ايران خلال العام 2022 ما مقداره 53 الفا و 295 سيارة تجارية خفيفة. كما شهد تصنيع الشاحنات الثقيلة زيادة بنسبة 34 بالمائة في عام 2023 ووصل الى 16 الفا و 803 شاحنة، كما شهد انتاج الحافلات زيادة بنسبة 43 بالمائة ووصل الى الف و 233 حافلة.
رقم : 1125211
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