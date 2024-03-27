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الأربعاء 27 آذار 2024 ساعة 14:24

المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير

المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير
وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الثلاثاء 26 / 3 / 2024، قاعدة عوفدا الجوية للكيان الصهيوني في أراضينا المحتلة بالطيران المسير".

وأضافت أن ذلك يأتي "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

والأحد الماضي، قالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بأراضينا المحتل".

وأضاف البيان: "تأتي هذه العملية النوعية في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الأعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك نصرةً لأهلنا في غزة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

والأسبوع الماضي، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف محطة توليد الكهرباء في تل أبيب بالطيران المسيّر، وذلك بعد يوم من استهدافها لمطار بن غوريون في عمق إسرائيل بالطيران المسيّر.

وقبل ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها قاعدة جوية لطيران الجيش الإسرائيلي المسيّر في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.

وتبنى المقاومة، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت المقاومة دعمها "المقاومة الفلسطينية".
رقم : 1125212
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