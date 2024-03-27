الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 آذار 2024 ساعة 15:10

الشرطة الأردنية تحمي السفارة الاسرائيلية امام آلاف المتظاهرين

الشرطة الأردنية تحمي السفارة الاسرائيلية امام آلاف المتظاهرين
"علّي الصوت من عمان نحن جزء من الطوفان" بهذه الشعارات احتشد الألاف من أبناء الشعب الأردني لاقتحام ومحاصرة سفارة الاحتلال الاسرائيلي في العاصمة عمان معبرين عن دعمهم المطلق لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال ماجد الجيزاوي وهو أحد المتظاهرين:" نطالب الحکومة الاردنية بالوقف التام للعلاقات مع العدو الصهيوني واغلاق سفارته الملعونة".

المتظاهرون طالبوا الحكومة الأردنية بوقف جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وإلغاء معاهدة وادي عربة للسلام مؤكدين ان هذا الاحتلال قام على اراقة الدماء ولن يزول إلا بنفس الطريقة التي أتى بها.

وقال عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة محمد البشير لقناة العالم:"انه کيان غادر قام علی القتل وسيستمر بالقتل ومطلوب مواجهته بالقوة العسکرية وليس فقط بتقديم المساعدات الغذائية والمساعدات الطبية".

الأجهزة الأمنية التي كانت تتواجد بكثافة حول محيط سفارة الاحتلال الاسرائيلي منعت وصول المتظاهرين الى مبنى السفارة.

لليوم الثالث علی التوالي تتجدد دعوات الاردنيين لاقتحام ومحاصرة سفارة الاحتلال الاسرائيلي في العاصمة عمان. تلک الدعوات تأتي تعبيراً عن الغضب وتنديداً باستمرار الحرب المستعرة التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي علی شعبنا في غزة.
رقم : 1125218
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير
المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير
ما هي کواليس التهجير القسري لمليوني فلسطيني إلى صحراء سيناء في مصر؟
ما هي کواليس التهجير القسري لمليوني فلسطيني إلى صحراء سيناء في مصر؟
27 آذار 2024
انهار الجسر الأخير للغرب على الساحل الأفريقي
انهار الجسر الأخير للغرب على الساحل الأفريقي
27 آذار 2024
عندما جلس المجرم مكان الضحية!
عندما جلس المجرم مكان الضحية!
27 آذار 2024
كيف تؤدي الخلافات إلى تركيع الكيان الصهيوني؟
كيف تؤدي الخلافات إلى تركيع الكيان الصهيوني؟
27 آذار 2024
السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين
السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين
26 آذار 2024
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
26 آذار 2024
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟
26 آذار 2024
كنعاني: قرار وقف اطلاق النار في غزة خطوة ايجابية لكنها غير كافية
كنعاني: قرار وقف اطلاق النار في غزة خطوة ايجابية لكنها غير كافية
26 آذار 2024
قائد الثورة الاسلامية: تأثير الإعلام على العدو أكثر من الصواريخ والمسيرات
قائد الثورة الاسلامية: تأثير الإعلام على العدو أكثر من الصواريخ والمسيرات
26 آذار 2024
عشرات الشهداء في رفح والاحتلال يستهدف غزة وبيت لاهيا بأحزمة نارية
عشرات الشهداء في رفح والاحتلال يستهدف غزة وبيت لاهيا بأحزمة نارية
26 آذار 2024
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
25 آذار 2024
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية
أزمة داخلية تعصف بحكومة الاحتلال والقضية تصفية حسابات شخصية أكثر من كونها سياسية
25 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف تؤدي الخلافات إلى تركيع الكيان الصهيوني؟
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟
قائد الثورة الاسلامية: تأثير الإعلام على العدو أكثر من الصواريخ والمسيرات