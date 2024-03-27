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الأربعاء 27 آذار 2024 ساعة 18:56

النخالة: سنهزم "إسرائيل" بالإسلام والقرآن ودعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني

النخالة: سنهزم "إسرائيل" بالإسلام والقرآن ودعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني
وفي كلمته بالحشد الجماهيري الغفير يوم الثلاثاء في ستاد "آزادي" الرياضي بطهران قال النخالة: الحمد لله أنكم هنا في طهران وقلبكم في فلسطين، وفي فلسطين أيضا قلوبهم مع طهران دوما.

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: دائما يجمعنا القرآن الذي نحتفل به اليوم في شهر رمضان المبارك.

وشدد بالقول: اليوم من وسط المعركة ومن وسط الشهداء ومن وسط البطولة في فلسطين نؤكد لكم أن فلسطين والمقاومة باقية والقرآن باق في فلسطين.

وأضاف: الذين يقاتلون اليوم ويستشهدون في فلسطين هم أبناء القرآن وحفظة القرآن من الفتية والرجال والنساء والشيوخ.. هؤلاء هم خريجو مدرسة القرآن والإسلام والحمد لله صامدون ومستمرون في المقاومة.

وأكد النخالة: لن تنتصر "إسرائيل".. سنكسر وسنهزم "إسرائيل" بالإسلام وبالقرآن وبدعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني.
رقم : 1125256
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