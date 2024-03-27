النخالة: سنهزم "إسرائيل" بالإسلام والقرآن ودعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني

وفي كلمته بالحشد الجماهيري الغفير يوم الثلاثاء في ستاد "آزادي" الرياضي بطهران قال النخالة: الحمد لله أنكم هنا في طهران وقلبكم في فلسطين، وفي فلسطين أيضا قلوبهم مع طهران دوما.



وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: دائما يجمعنا القرآن الذي نحتفل به اليوم في شهر رمضان المبارك.



وشدد بالقول: اليوم من وسط المعركة ومن وسط الشهداء ومن وسط البطولة في فلسطين نؤكد لكم أن فلسطين والمقاومة باقية والقرآن باق في فلسطين.



وأضاف: الذين يقاتلون اليوم ويستشهدون في فلسطين هم أبناء القرآن وحفظة القرآن من الفتية والرجال والنساء والشيوخ.. هؤلاء هم خريجو مدرسة القرآن والإسلام والحمد لله صامدون ومستمرون في المقاومة.



وأكد النخالة: لن تنتصر "إسرائيل".. سنكسر وسنهزم "إسرائيل" بالإسلام وبالقرآن وبدعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني.