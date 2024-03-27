جيش الاحتلال يستأنف تدريباته لتعزيز جهوزيته لحرب على جبهة الشمال

وبحسب وكالة معا الفلسطينية ، يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، المصادقة على البرنامج التدريبي لسلاح الجو الذي استأنف تدريباته تدريجيا في الأسابيع الماضية، بعد أن كان قد جمدها على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستمرار المواجهات الحدودية مع حزب الله منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وقال جيش الاحتلال إن البرنامج التدريبي الجديد سيركز على تعزيز استعداد وجهوزية القوات الجوية لخوض حرب شاملة "على الجبهة الشمالية وجبهات أخرى"، و"الانخراط في قتال طويل الأمد من خلال تخطيط وتنفيذ النماذج العملياتية والسيناريوهات ذات الصلة بخصائص القطاعات والتهديدات المختلفة".