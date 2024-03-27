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الأربعاء 27 آذار 2024 ساعة 21:40

العفو الدولية: آن أوان منع الإبادة بغزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن

العفو الدولية: آن أوان منع الإبادة بغزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن
ومساء الثلاثاء، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة”.

وتعليقا على ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية آنييس كالامار، في بيان، إن التقرير الأممي “هام جدا ويجب أن يشكل دعوة ضرورية لتحرك الدول”. وأكدت أن دول العالم “ينبغي أن تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأن تتخذ تدابير ملموسة لحماية الفلسطينيين في غزة”.

واعتبرت كالامار: “آن الأوان للتحرك لمنع الإبادة الجماعية، ويتعين على الدول الأخرى ممارسة ضغوط سياسية على الأطراف المتحاربة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار”.

ودعت دول العالم إلى “استخدام نفوذها للإصرار على التزام إسرائيل بالقرار، بما في ذلك وقف القصف ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية”. وتابعت: “يجب على الدول فرض حظر أسلحة شامل على جميع أطراف الصراع، وممارسة ضغط على حماس وغيرها من الجماعات المسلحة لتحرير جميع الرهائن المدنيين”.
رقم : 1125298
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