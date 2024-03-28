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الخميس 28 آذار 2024 ساعة 08:01

في يومها الـ 174 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

في يومها الـ 174 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة
واصلت طائرات الاحتلال غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى، ضاربة عرض الحائط بقرار مجلس الأمن الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 20 جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا بشارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات على مدينة خان يونس.

وأصيب مواطنون في غارة جوية إسرائيلية في محيط مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مركز المقيد للأجهزة الكهربائية بجوار مركز معسكر شرطة جباليا

وقصفت قوات الاحتلال مباني سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وسماع أصوات إطلاق نار غرب غزة.

وقصفت المناطق الشمالية للمحافظة الوسطى من قطاع غزة

وشنت طائرات الاحتلال غارة على رفح جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة لليوم الحادي عشر تواليا، وتنفذ عمليات إعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان.

كما تواصل قوات الاحتلال عدوانها الجديد على مستشفيي الأمل وناصر ومحيطهما في خانيونس لليوم الخامس.
رقم : 1125356
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