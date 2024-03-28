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الخميس 28 آذار 2024 ساعة 08:03

رئيس منظمة التخطيط والميزانية: الموازنة الإيرانية للعام الجديد بلا عجز

رئيس منظمة التخطيط والميزانية: الموازنة الإيرانية للعام الجديد بلا عجز
وكتب داود منظور على صفحته في الفضاء الإلكتروني: في لقاء عيد النوروز مع الزملاء العاملين في المنظمة، هنأت بمناسبة العام الجديد وأشرت إلى تحقيق 95% من موارد الموازنة العامة، وزيادة بنسبة 43% في تخصيص الاعتمادات الجارية، وزيادة بنسبة 20% في تخصيص الاعتمادات لاقتناء الأصول الثابتة، والنمو الاقتصادي الذي تجاوز 6% عام 1402هـ.ش، ووجهت الشكر والتقدير لهؤلاء الاعزاء لجهودهم المبذولة ليل نهار.

* قانون الموازنة للعام 1403 لا يوجد فيه عجز

وكتب منظور في تغريدة أخرى: رغم وجود خلافات بيننا وبين النواب أثناء مناقشة الموازنة في مجلس الشورى، إلا أن النص النهائي لقانون الموازنة الذي صدر قد وفّر آراء الحكومة قدر الإمكان، وقانون الموازنة لعام 1403هـ لا يوجد فيه عجز.

* تخصيص العملة الاجنبية لاستيراد السيارات لا يتم إلا في إطار القانون

وفي تغريدة أخرى، قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، في إشارة إلى تخصيص العملة الأجنبية لواردات السيارات: من الواضح أن العمليات التنفيذية لواردات السيارات، بما في ذلك تسجيل الطلب أو توفير العملة اللازمة لحملها هي مستقلة عن آراء الخبراء الأفراد في البيئات الأكاديمية والمؤتمرات العلمية، ولا يتم ذلك إلا في إطار القانون وبناء على المتطلبات القانونية المعتمدة.

وكان منظور قد نفى الثلاثاء أي تصريحات منسوبة إليه بخصوص موضوع واردات السيارات في العام الجديد، أكد أن مواقف الحكومة في هذا الشأن سيتم إبلاغها من قبل وزارة الصناعة والمعادن والتجارة.
رقم : 1125358
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