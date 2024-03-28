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الخميس 28 آذار 2024 ساعة 08:18

المقاومة تكشف تسلّل قوات خاصة إسرائيلية إلى مخيم جنين.. وتصدها باشتباكاتٍ ضارية

المقاومة تكشف تسلّل قوات خاصة إسرائيلية إلى مخيم جنين.. وتصدها باشتباكاتٍ ضارية
وأفادت مصادر بوقوع اشتباكٍ مسلح مع قواتٍ خاصة إسرائيلية في مخيم جنين، مؤكّدةً استهداف قوات "جيش" الاحتلال بالعبوات محلية الصنع في جورة الذهب في مخيم جنين.

من جهتها، تبنّت كتائب شهداء الأقصى خوض مقاتليها في مخيم جنين اشتباكاتٍ عنيفة مع قواتٍ خاصة إسرائيلية تمّ اكتشاف تسلّلها إلى المخيم.

وتصدّى مقاومون لقوات الاحتلال عند مثلث الشهداء جنوبي مدينة جنين، وذلك خلال توجهها كتعزيزاتٍ لاقتحام المدينة.

وكانت مصادر مطلعة أكّدت اقتحام تعزيزاتٍ ضخمة دفع بها "جيش" الاحتلال جنين، وذلك عقب اكتشاف المقاومين وحدةً خاصة تسلّلت إلى أطراف المخيم.

المصادر أوضحت أنّ المقاومين استهدفوا الوحدة الخاصة الإسرائيلية بوابلٍ كثيف من الرصاص، وخاضوا اشتباكاتٍ ضارية معها في المخيم فور اكتشافها.

وشمالي الضفة الغربية أيضاً، أكّدت مصادر محلية اعتقال قوات من "جيش" الاحتلال الشابين، عدي أبو شيخة وجمال حدايدة، وذلك بعد اقتحام منزليهما في طولكرم.

وفي مدينة نابلس، شمالي وسط الضفة الغربية، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخص برصاص قوات الاحتلال في حي رفيديا، غربي المدينة، حيث اندلع اشتباكٌ مع القوات الإسرائيلية المُقتحمة، واستهدفها مقاومون بتفجير عبوةٍ محلية الصنع.

قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً قرية المزرعة الغربية شمالي غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

ونفّذت قوات الاحتلال عدّة اقتحامات في قلقيلية، غربي وسط الضفة، حيث اعتقلت الشاب، زياد عويصات، بعد اقتحام منزله في المدينة، كما اقتحمت قرية ياسوف إلى الشرق من المدينة.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل مخيم قلنديا للاجئين، شمالي مدينة القدس المحتلة، كما أطلقت النار داخل أزقته، لتفيد مصادر طبية فلسطينية بإصابة 4 شبان برصاص الاحتلال.

وأثناء اقتحامها مخيم قلنديا، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب الطواقم الصحافية.

ومن جهتها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل طواقمها في رام الله "مع إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، ومع إصابةٍ بالرصاص الحي في الظهر لرجلٍ عمره 53 عاماً"، لتضيف وسائل إعلامٍ فلسطينية أنّه خلال انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا، أُصيب شاب بالرصاص الحي في الخاصرة.

وجنوبي الضفة الغربية، اقتحمت قوات من "الجيش" الإسرائيلي منزلاً في مخيم العرّوب شمالي مدينة الخليل، كما اعتقلت في أثناء تنفيذها اقتحاماً في بلد الشيوخ، شمالي المدينة أيضاً، الشاب بهاء حلايقة من منزله.

وقامت قوات الاحتلال، في ساعات الفجر الأولى، باقتحام مدينة بيت لحم، حيث تمركزت في محيط مستشفى بيت جالا الحكومي.

وفي غربي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان، حيث أجرت عمليات دهمٍ وتفتيش.

يُذكر أنّ وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، أمس الأربعاء، عن ارتقاء 3 شهداء وتسجيل عدّة إصابات في حصيلةٍ للعدوان الذي شنّه الاحتلال على جنين أمس، حيث وقعت مواجهات واشتباكات وُصفت بالعنيفة.

يُشار إلى أنّ حملات الاقتحامات والاعتقالات والمداهمات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية، متواصلة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، في عدوانٍ مستمر ومتزامن مع مواصلة الاحتلال عدوانه على قطاع غزّة لليوم الـ174 على التوالي.
رقم : 1125361
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