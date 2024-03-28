السعودية ترأس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بدورتها الجديدة

وترأس مندوب دائم للسعودية عبدالعزيز بن محمد هذه اللجنة منذ تأسيسها في عام 1946م. ولجنة وضع المرأة هي لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتعنى بالعمل على تحقيق النهوض بوضع المرأة، وتجتمع سنوياً لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وتضع المعايير وتصيغ السياسات من أجل تعزيز وضع المرأة حول العالم.



واشارت صحيفة الوطن السعوطية ان ترؤس السعودية للجنة، يأتي تأكيداً على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما اختصت رؤية السعودية 2030 بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة الكاملة على الصعد كافة واستثمار طاقاتها بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة.