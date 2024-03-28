إصابات بعملية إطلاق نار بطولية استهدفت حافلة للمستوطنين في الأغوار

وأشارت المصادر إلى أنّ عملية إطلاق النار جرت في "شارع 90" في منطقة الأغوار، استهدفت عدداً من المركبات التي تضمّ مستوطنين.



ولفتت وسائل إعلام اسرائيلية إلى وقوع 10 إصابات على الأقل في عملية إطلاق النار، مضيفةً أنّ "الجيش" الإسرائيلي يقوم بعمليات تمشيط بحثاً عن المنفذين.



وتعليقاً على الحادث، قال رئيس قسم السياسة والاستراتيجيا في جامعة "رايخمان" الإسرائيلية، شاي هار تسفي، في مقابلة مع القناة "13:": "إذا جمعنا ما حصل اليوم في الأغوار مع ما يحصل منذ الصباح في الشمال، فإننا نرى كم أنّ الوضع متفجر والتدهور سريع جداً".



وقبل أيام، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حالة من القلق في "إسرائيل" من جراء العمليات الفدائية التي ينفذها المقاومون الفلسطينيون في مناطق مختلفة من الضفة.



ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإنّ وتيرة العمليات الفدائية تتصاعد في الضفة، قائلةً إنّ الأشهر الأخيرة شهدت "عمليةً تلو العملية، كما أنه كان من الممكن لهذه العمليات أن تكون أكثر فتكاً".



وكانت الفصائل الفلسطينية قد دعت إلى تفعيل العمل المقاوم في كلّ الجبهات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وانتصاراً للقضية الفلسطينية.



