برلماني بريطاني.. الاحتلال يعتدي حتى على النساء الفلسطينيات

ويقول فلسطينيون أفرج عنهم من سجون الاحتلال، وفق صفقة التبادل بين الکیان الاحتلال الصهيوني وحركة المقاومة الفلسطینیة حماس، إنهم تعرضوا لانتهاكات وعقاب جماعي في الأسابيع التي تلت بعد عمية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول.



كما كشف المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة عن أن مليون امرأة في القطاع أصبحن نازحات بعد أن دمر الاحتلال بيوتهن وأجبرهن على النزوح، لتبدأ رحلة المعاناة المركبة، بين خطر إستمرار القصف والقتل وخطر الاعتقال، وبحسب الارقام الرسمية فقد استشهدت نحو 9920 امرأة في غزة منذ بدء العدوان.



ووفق افادة المكتب العالمي الحكومي في غزة فإن مليون امرأة في القطاع أصبحن نازحات بعد أن دمر الإحتلال بيوتهن وأجبرهن على النزوح ، لتبدأ رحلة المعانة المركبة، بين خطر استمرار القصف والقتل وخطر الإعتقال. حيث تؤكد تقارير أممية وجود حاالت اغتصاب وتهديدات بالاعتداء الجنسي من قوات الاحتلال الاسرائيلي أثناء اعتقالها التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات، واصفين تلك االنتهاكات بالـ"مروعة"، اضافة الى الانتهاكات الجسدية أثناء التفتيش الشخصي وما يرافق ذلك من اعتداءات لفظية ونفسية.



تقول منظمة "أكشن إيد" الدولية إن نساء قطاع غزة يلدن األجنة ميتة، بسبب تزايد خطر المجاعة، إذ أدى سوء التغذية إلى زيادة الوفيات بين األطفال وحالات المواليد الموتى. مبينة أن أكثر من %95 من النساء اللاتي يصلن إلى المستشفى ويخضعن للفحوصات الطبية يعانين فقر الدم فمن ينتصر لنساء غزة في ظل اعتداءات لم تتوقف وانتهاكات مروعة.