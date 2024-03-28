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الخميس 28 آذار 2024 ساعة 10:20

في كوريا الجنوبية.. إضراب سائقي الحافلات يشل حركة النقل في سيؤول

في كوريا الجنوبية.. إضراب سائقي الحافلات يشل حركة النقل في سيؤول
ومع توقعات بحدوث اضطرابات خلال ساعات الذروة، قالت السلطة في مدينة سيؤول إنّ مترو الأنفاق سيعمل لساعات إضافية مع تشغيل المزيد من القطارات. كما ستوفر مناطق المدينة وعددها 25 ما يصل إلى 480 حافلة لنقل الركاب إلى محطات مترو الأنفاق.

والإضراب الشامل لسائقي الحافلات في العاصمة هو الأول منذ 12 عاماً، واستمر الإضراب الماضي لنحو 20 دقيقة.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أنّ المفاوضات بين نقابة عمال الحافلات في سيؤول، التي تمثل سائقين يخدمون 97% من عمليات الحافلات، والشركات فشلت بعد رفض طلب النقابة بزيادة الأجور بالساعة 12.7 بالمئة، الذي رأته الشركات "مبالغاً فيه".

وذكرت الوكالة أنّ الركاب في سيؤول أصيبوا بالحيرة، صباح اليوم الخميس، إذ لم يكن البعض على علم بالإضراب بعد انهيار المحادثات قبل فجر اليوم.

وقال يون جونج جانج رئيس مكتب تخطيط النقل في حكومة مدينة سيؤول في بيان: "سنبذل قصارى جهدنا للتوصل بسلاسة إلى اتفاق بين النقابة والإدارة قريباً".

ويجري تشغيل الحافلات في سيؤول بنظام شبه عام، تقوم فيه الشركات الخاصة بإدارة الحافلات، بينما تدعمها وتنظمها بشكل كبير حكومة المدينة لضمان إمكانية تقديم الخدمات.
رقم : 1125387
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