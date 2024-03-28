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الخميس 28 آذار 2024 ساعة 11:38

"لمواجهة المؤامرات".. مباحثات أمنية بين روسيا وكوريا الشمالية

"لمواجهة المؤامرات".. مباحثات أمنية بين روسيا وكوريا الشمالية
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إنّ "مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أجرى زيارة إلى بيونغ يانغ استمرت من الإثنين إلى الأربعاء وعقد خلالها اجتماعين مع وزير أمن الدولة الكوري الشمالي ري تشانغ داي".

وأوضحت الوكالة أنّ المسؤولين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين "لمواجهة أعمال التجسّس والمؤامرات المتزايدة التي تحيكها القوى المعادية". 

وأضافت أنّ "الطرفين توصّلا إلى توافق كامل حول القضايا العالقة خلال الاجتماعين اللذين عُقدا في أجواء من المودّة والصداقة". 

وتجمع البلدين علاقاتٌ متينة، إذ أعلنت موسكو، في وقت سابق، رغبتها في تطوير العلاقات مع كوريا الشمالية، بينما تعهدت الأخيرة، في 24 نيسان/أبريل الماضي، مواصلة تعزيز العلاقات بروسيا وتطويرها.

وكانت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ونائبة رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، أعلنت أنّ "روسيا ستحرق الأسلحة، التي تتباهى بها الولايات المتحدة والدول الغربية، وتجعلها رماداً".
رقم : 1125398
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